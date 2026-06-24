В ночь «Алых парусов» метро Петербурга будет работать без перерыва

В ночь с 27 на 28 июня, во время праздника выпускников «Алые паруса», петербургский метрополитен перейдет на круглосуточный режим работы. Поезда будут ходить с интервалом до 10 минут, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В эту же ночь для горожан и гостей города организуют движение 10 маршрутов наземного транспорта

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В эту же ночь для горожан и гостей города организуют движение 10 маршрутов наземного транспорта

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В эту же ночь для горожан и гостей города организуют движение 10 маршрутов наземного транспорта: троллейбусы № 23 и 46, а также автобусы № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263. Интервал их движения составит 30 минут.

Пассажиров просят заранее планировать маршруты. В комитете предупредили, что в зависимости от дорожной обстановки возможны дополнительные ограничения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что мосты и улицы перекроют в Петербурге на время праздника выпускников.

Карина Дроздецкая