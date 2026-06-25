Ускорение с торможением

Данные о промышленном производстве в мае, опубликованные 24 июня Росстатом, добавили аргументов аналитикам, сомневающимся в устойчивости восстановления экономики РФ во втором квартале. Промышленность продолжает снижаться после сезонной корректировки, потребительские настроения ухудшаются, а поддержка со стороны экспортного сектора может ослабеть вслед за падением сырьевых цен. На этом фоне ожидания ускорения экономического роста выглядят менее обнадеживающими, чем еще несколько недель назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По оценке Росстата с учетом сезонной и календарной корректировки, промышленный выпуск в мае сократился на 0,8% по сравнению с апрелем (после роста на 0,3% в апреле к марту). В годовом выражении выпуск в мае сжался на 0,7% против роста на 1,9% месяцем ранее. По итогам января—мая промпроизводство выросло лишь на 0,4% год к году. По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», с учетом сезонности и календарности выпуск в мае к апрелю снизился на 0,5%, добыча — на 1,7%, а обработка выросла на 0,5%. Заметим, опережающие индикаторы состояния промышленности не отмечают сильных улучшений настроений в секторе по сравнению с первым кварталом (см. “Ъ” от 4 и 8 июня).

Ранее опубликованная Росстатом структура ВВП за первый квартал показала, что промышленность стала одним из основных факторов ухудшения динамики экономики, хотя большинство аналитиков продолжают видеть в секторе источник поддержки роста. По данным «Твердых цифр», с учетом сезонной и календарной корректировки ВВП в первом квартале сократился примерно на 3% в пересчете на годовые темпы. Наибольший отрицательный вклад в динамику выпуска, по их расчетам, внесли обрабатывающие производства, строительство и добыча.

Ухудшение динамики ВВП не ограничивается промышленностью.

По оценкам аналитиков Telegram-канала «Холодный расчет», уже два квартала подряд доля отраслей, растущих быстрее 2% в годовом выражении, близка к нулю — это говорит о дальнейшем сужении круга отраслей, обеспечивающих экономический рост.

Схожее заключение делает и экономист Дмитрий Полевой. По его расчетам, доля валовой добавленной стоимости, приходящаяся на отрасли, где выпуск снижался по отношению к предыдущему кварталу, выросла с 24% в четвертом квартале 2025-го до 71% в первом квартале 2026-го. Хуже ситуация была только во втором квартале 2020-го, в период пандемии. По словам Дмитрия Полевого, «значимая часть экономики уже давно находится в состоянии рецессии, а общий рост вряд ли выглядит нормальным».

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что в первом квартале отрицательную динамику показали промышленность, строительство, транспортировка и хранение, а также ряд других крупных видов деятельности. При этом госуправление и обеспечение военной безопасности обеспечили около 0,4 процентного пункта (п. п.) годового роста ВВП. По оценке банка, если исключить госсектор и обработку, то остальные отрасли с начала 2025 года демонстрируют фактически околонулевую динамику. В Райффайзенбанке также считают это признаком усиливающейся сегментации экономики.

Не оправдываются пока и надежды на быстрый устойчивый рост внутреннего потребительского спроса.

«Реальные потребительские расходы выше прошлого года на 2,7% (недельное ускорение составило 1,3 п. п., при этом замедление относительно мая составляет 4 п. п.)»,— фиксирует «Сбериндекс» ситуацию с потребительскими покупками по картам «Сбера» на неделе 15–21 июня. При этом в первые две недели мая реальный рост годовых потребительских расходов был близок нулю. Это подтверждали и данные мониторинга финансовых потоков ЦБ, где фиксировалось, что отрасли, ориентированные на потребление домохозяйств, демонстрируют лишь минимальный рост на фоне продолжения сжатия денежных потоков во всех отраслях, ориентированных на внутренний спрос.

До последнего времени ситуацию частично компенсировал внешний сектор (см. “Ъ” от 16 июня). Как отмечают аналитики ПСБ, во втором квартале экспортные отрасли смогли восстановить позиции после слабого первого квартала благодаря росту сырьевых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по данным Центра ценовых индексов, за период с 22 мая по 19 июня сводный индекс цен российского сырьевого экспорта снизился на 16,9 пункта. Одновременно нефтяной рынок практически полностью отыграл геополитическую премию, возникшую после обострения вокруг Ирана. Цена Brent после недавнего скачка вновь опустилась к уровню около $73 за баррель.

Артем Чугунов