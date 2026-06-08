Экономика РФ восстанавливается после слабого начала года

Ситуация в экономике в РФ в первом квартале этого года складывалась с «признаками охлаждения и фрагментации экономической динамики», отмечают в июньском обновлении своего краткосрочного прогноза экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Ранее Росстат дал первую оценку динамики ВВП в первом квартале — минус 0,2% в годовом выражении. В Минэкономики считают, что она составляла за этот период минус 0,3%, а по итогам апреля изменилась до плюс 0,2%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на ПМЭФ сообщил, что в марте—апреле экономика росла темпами примерно 2% год к году.

Однако переход годовой динамики от небольшого минуса в небольшой плюс не означает ускорения экономики. Напротив, в апреле (месяц к месяцу с учетом сезонности и календарности) после прироста на 1,4% в марте к февралю динамика ВВП просела до 0,5%, считают в Минэкономики. В годовом выражении темпы роста показателя в апреле уменьшились до плюс 1,3% с плюс 1,9% в марте.

Консенсус-прогноз среднесрочной динамики экономики РФ, сделанный в конце мая аналитиками «Центра развития» Высшей школы экономики по итогам всего 2026 года, видит рост ВВП на уровне 0,7%. Таким же его теперь ожидают в ИНП РАН, хотя еще совсем недавно там, напротив, прогнозировали схожее по размеру сжатие ВВП по итогам года. Отметим, что краткосрочные оценки показателя традиционно могут быть сильно волатильны.

Спад экономики в начале года эксперты объясняли как фундаментальными факторами, так и эффектом календарности (разное количество рабочих дней). Восстановление в марте—апреле (апрель к марту плюс 0,3% с учетом сезонности — по оценке Минэкономики) связано прежде всего с оборонными и смежными производствами, с добычей и выросшими ценами на сырье и фундаментально картину не меняет. Частный спрос остается подавленным, инвестиции сжимаются.

Это подтверждают свежие опережающие индикаторы. В мае композитный индекс (промышленность и услуги, прокси ВВП) PMI S&P стабилизировался на уровне ниже 50 пунктов, свидетельствуя о незначительном снижении деловой активности как в промышленности, так и в услугах. В сфере услуг новые заказы сокращались максимальными темпами с сентября 2025 года (см. график). Основная причина таких настроений опрашиваемых S&P компаний — испытываемые ими финансовые трудности.

Артем Чугунов