В промышленности слегка потеплело

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях в РФ, по оценке S&P Global, в мае вырос до 48,8 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее. При этом он остался ниже порога в 50 пунктов, отделяющих рост активности от ее сокращения. Предприятия впервые за 14 месяцев увеличили выпуск, главным образом за счет выполнения ранее накопленных заказов. Новые заказы, в том числе экспортные, продолжили сокращаться, а рост незагруженных мощностей и слабый спрос заставили компании снова сокращать работников.

Майские опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также свидетельствуют о незначительном улучшении ситуации в промышленности по сравнению с мартом, фиксируя отскок после провала начала года. Баланс фактических изменений спроса вырос к марту, улучшились и планы выпуска. Однако доля предприятий, считающих текущий спрос нормальным, в мае составила лишь 34%, оставаясь вблизи минимума последних лет.

Баланс инвестиционных планов, по оценкам ИНП РАН, в мае улучшился после апрельского минимума (минус 41), но остается глубоко отрицательным (минус 29). Уже более полутора лет число предприятий, планирующих сокращать инвестиции, превышает число компаний, готовых их увеличивать. Несмотря на майский отскок инвестпланов от многолетнего минимума, по оценкам ИНП, дальнейшее восстановление показателя маловероятно в условиях, когда основными стимулами оживления инвестиций предприятия считают ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации, а 35% компаний нужно завершение военной операции (см. график).

Данные ИНП РАН свидетельствуют о том, что профицит мощностей с учетом ожидаемого спроса продолжает увеличиваться и достиг во втором квартале 33 пунктов (в кризис 2008–2009 годов показатель поднимался до 38 пунктов). Это означает, что значительная часть предприятий пока располагает резервом незагруженных мощностей и не испытывает необходимости в расширении производственной базы. При этом, после достижения в ноябре 2025 года худшего со времен ковида значения, баланс фактических изменений численности работников перестал снижаться, что может вернуть дефицит кадров в секторе.

Мониторинг предприятий Банка России, опубликованный в мае и в значительной степени отражающий оценки предприятий за апрель, также отмечал прекращение ускоряющегося ухудшения конъюнктуры. Однако компании при этом продолжали ухудшать оценки инвестиционной активности и становились более осторожными в вопросах найма персонала.

Артем Чугунов