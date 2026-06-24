Самая дорогая южнокорейская компания SK Hynix привлечет $30 млрд при размещении в США
Южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix, недавно ставший самой дорогой компанией в стране, собирается провести размещение на американской бирже NASDAQ. Она сообщила об этом в документах, поданных в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. В рамках размещения SK Hynix планирует выпустить 17,8 млн новых акций и привлечь 45,5 трлн вон ($29,7 млрд).
Как пишет Reuters, если удастся привлечь такую сумму, это станет вторым по масштабам размещением акций в истории. Оно обгонит IPO Saudi Aramco и Alibaba и уступит только недавнему размещению SpaceX, привлекшей около $85,7 млрд.
SK Hynix собирается начать торги в США 10 июля, но отмечает, что сроки могут измениться. Компания объяснила свое размещение на NASDAQ стремлением привлечь зарубежных инвесторов.
Как и многие иностранные компании на американских биржах, SK Hynix выпустит свои бумаги в виде так называемых американских депозитарных расписок (ADR). Это связано со сложностями американского законодательства в отношении владения и торговли акциями иностранных корпораций для американских инвесторов.
SK Hynix в последнее время выигрывает от высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и дата-центров, в частности на производимые ею чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). С начала года акции компании подорожали более чем на 280%, а в мае ее капитализация преодолела отметку в $1 трлн. 22 июня SK Hynix стала самой дорогой публичной компанией в Южной Корее, впервые обогнав Samsung.
В период активного спроса на чипы для систем искусственного интеллекта (ИИ), SK Hynix неоднократно объявляла о крупных инвестициях. Так, согласно заявлениям руководства SK Group, компания планирует до 2028 года инвестировать около $75 млрд в разработку и производство чипов для ИИ. Кроме того, SK Hynix строит новый завод по упаковке и тестированию чипов для ИИ в Чхонджу с инвестициями в $12,9 млрд, запуск которого на полную мощность запланирован на 2028 год. Компания ожидает, что рост глобального рынка высокопропускной памяти (HBM) составит около 33% в год в период 2025–2030 годов.
SK Hynix уже похвасталась предзаказами на продвинутые чипы HBM3E для ИИ на полтора года вперед, причем массовое производство таких чипов началось в третьем квартале. Среди клиентов компании — американская Nvidia. Ожидается, что к 2028 году на различные типы ИИ-чипов будет приходиться 61% всей выручки SK Hynix от производства чипов памяти, по сравнению с 5% в 2023 году. Такое активное развитие SK Hynix способствовало тому, что она обогнала Samsung и стала крупнейшим в мире производителем чипов памяти HBM.