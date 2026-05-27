Рыночная капитализация южнокорейского производителя чипов SK Hynix достигла $1 трлн

В ходе сегодняшних биржевых торгов в Южной Корее рыночная капитализация одного из крупнейших в стране производителей полупроводников, компании SK Hynix, составила $1 трлн. Это произошло спустя несколько часов после того, как американский производитель полупроводников, компания Micron, также достиг капитализации в $1 трлн. Ажиотаж инвесторов по поводу ценных бумаг производителей чипов наблюдается на фоне продолжающегося бума ИИ, который требует все больше современных чипов, серверного и другого оборудования.

SK Hynix стала уже 17-й публичной компанией в мире с рыночной капитализацией от $1 трлн. Ранее в символический «клуб $1 трлн» вошел южнокорейский конкурент SK Hynix — компания Samsung. Лидером «клуба» является Nvidia с текущей капитализацией $5,1 трлн. В него также входят американские Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, тайваньский производитель чипов TSMC, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, китайская нефтяная компания Petrochina и др.

Евгений Хвостик