Медведев заявил о повторении Молдавией и Арменией украинского пути

Молдавия и Армения идут по тому же пути, что и Украина, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что после распада СССР блок НАТО использовал против России марионеточные режимы.

«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — сказал зампред Совбеза пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (цитата по РИА Новости).

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В конце мая президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении отметили, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Помощник президента Юрий Ушаков 23 июня заявил, что Запад через Армению пытается расколоть ЕАЭС изнутри. Он назвал ситуацию вокруг Армении попыткой внешних сил нанести удар по объединениям, в которых участвует Россия. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отмечал, что Европа «грезит экспансией» и уже «намерена осваивать» Украину и Молдавию, втягивая в свою орбиту Армению.