Медведев заявил о повторении Молдавией и Арменией украинского пути
Молдавия и Армения идут по тому же пути, что и Украина, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что после распада СССР блок НАТО использовал против России марионеточные режимы.
«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — сказал зампред Совбеза пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (цитата по РИА Новости).
Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В конце мая президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении отметили, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Помощник президента Юрий Ушаков 23 июня заявил, что Запад через Армению пытается расколоть ЕАЭС изнутри. Он назвал ситуацию вокруг Армении попыткой внешних сил нанести удар по объединениям, в которых участвует Россия. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отмечал, что Европа «грезит экспансией» и уже «намерена осваивать» Украину и Молдавию, втягивая в свою орбиту Армению.
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Сближение Армении с Европейским союзом и Западом происходит постепенно и вызывает недовольство России, которая расценивает это как угрозу своим интересам в регионе. Армения стремится к членству в ЕС, о чём неоднократно заявлял премьер-министр Никол Пашинян, аргументируя это вопросами безопасности, развития экономики и диверсификации внешнеполитических связей. При этом Армения, пребывая в ЕАЭС и ОДКБ, стремится к интеграции с Европой, что создает уникальную ситуацию.
Парламент Армении уже принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС, хотя окончательное решение предлагается принять на референдуме. Россия неоднократно подчеркивала несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, предупреждая о возможных экономических последствиях, таких как приостановка соглашений о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Несмотря на это, Армения продолжает развивать сотрудничество с ЕС, в том числе в области политических реформ, экономики и безопасности, получив финансовую поддержку от ЕС и США.
Эта переориентация происходит на фоне пересмотра Арменией своих отношений с Россией и ОДКБ, в частности, из-за претензий к роли Москвы в обеспечении безопасности на границе с Азербайджаном. Запад, в свою очередь, активно поддерживает Армению, рассматривая её как плацдарм для расширения своего влияния на Южном Кавказе и вытеснения России. Однако эта поддержка пока не включает прочные гарантии безопасности, в чём Армения нуждается на фоне продолжающихся территориальных споров с Азербайджаном.