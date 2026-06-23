Ушаков: Запад через Армению пытается расколоть ЕАЭС изнутри

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что ситуация вокруг Армении — это попытка внешних сил нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна»,— заявил господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «пересмотреть историю и географию народов», живших рядом на протяжении веков, невозможно. Пример Украины показывает, «к какой трагедии все это может привести», добавил он.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. Подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет серьезные риски для ЕАЭС, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.