Ушаков: Запад через Армению пытается расколоть ЕАЭС изнутри
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что ситуация вокруг Армении — это попытка внешних сил нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна»,— заявил господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «пересмотреть историю и географию народов», живших рядом на протяжении веков, невозможно. Пример Украины показывает, «к какой трагедии все это может привести», добавил он.
Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. Подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет серьезные риски для ЕАЭС, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.
Заявления Юрия Ушакова о попытках Армении нанести удар по интеграционным объединениям с участием России сделаны на фоне заметного ухудшения российско-армянских отношений. Москва неоднократно выражала обеспокоенность сближением Еревана с Евросоюзом и Западом в целом. Так, вице-премьер России Алексей Оверчук и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывали на невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС, а президент Владимир Путин сравнивал ситуацию с Арменией с началом кризиса на Украине, который, по его словам, тоже начался с попыток присоединения к ЕС.
Россия и другие страны ЕАЭС призвали Армению провести референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС. В Москве также заявляли о возможных экономических последствиях для Армении в случае ее вступления в ЕС, включая потерю льгот на газ и введение таможенных пошлин. Со стороны ЕС уже была оказана финансовая помощь Армении в размере 34 млн для смягчения последствий введенных Россией ограничений на импорт армянской продукции, что подчеркивает динамику внешнеполитического вектора Еревана.