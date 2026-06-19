Лавров предупредил о ядерных ударах в случае войны России и НАТО

Прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая ситуация будет иметь «катастрофические последствия» для глобальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере»,— написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Он указал на планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО. «К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет»,— добавил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию»,— отметил министр.

О планах НАТО по укреплению обороны — в материале «Ъ» «Силы НАТО занимают восточный фланг».