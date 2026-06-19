Лавров предупредил о ядерных ударах в случае войны России и НАТО
Прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая ситуация будет иметь «катастрофические последствия» для глобальной безопасности.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере»,— написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Он указал на планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО. «К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет»,— добавил глава МИД России.
По словам Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию»,— отметил министр.
О планах НАТО по укреплению обороны — в материале «Ъ» «Силы НАТО занимают восточный фланг».
Помимо заявлений Сергея Лаврова о возможности ядерного обмена в случае прямого столкновения, российские власти неоднократно предупреждали о возрастающих стратегических рисках и опасности лобовой схватки с НАТО, ссылаясь на его расширение и провокационные действия в ядерной сфере. МИД РФ подчёркивал, что расширение ядерных возможностей НАТО требует учёта в военном строительстве и планировании России. Россия считает НАТО "орудием конфронтации" и "агрессивным военным союзом", настаивая на выполнении альянсом обещаний о нерасширении на восток. Российская сторона также заявляет, что Запад взял курс на нанесение РФ «стратегического поражения» и использует Украину в качестве «тарана» в «гибридной войне», что угрожает прямым военным столкновением ядерных держав.
В свою очередь, страны НАТО обсуждают возможность атаки России на одного из своих членов, и европейские государства НАТО готовятся к «надвигающейся масштабной войне» с Россией. Они призывают к усилению сдерживания России, в том числе в ядерной сфере, и призывают страны-члены альянса инвестировать в тяжёлое вооружение, а также в противовоздушную и противоракетную оборону. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может напасть на НАТО уже в 2026 году. Однако, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс не видит непосредственных угроз со стороны РФ, а доклады американской разведки указывают на нежелание России прямого военного конфликта с НАТО.