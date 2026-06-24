Жителя Батайска оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Батайска Кириллу Скорику, признанному виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина снял на мобильный телефон последствия падения беспилотника на территории Батайска. Во время съемки он высказывал одобрительные комментарии и призывал к продолжению атак на город. Позднее запись была опубликована в интернете и стала доступна неограниченному кругу пользователей.

Суд признал батайчанина виновным по статье об публичном оправдании террористической деятельности.

В качестве наказания ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, в течение двух лет осужденному запрещено администрировать сайты, создавать каналы в мессенджерах, а также вести страницы и аккаунты в социальных сетях.

Приговор вступил в законную силу.

Валерий Климов