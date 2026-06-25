От частного к общему

Бизнес стремится перейти от локальной цифровизации к единой системной, но при этом сталкивается с организационными и технологическими сложностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупные компании стремятся передать под управление алгоритмов все больше техпроцессов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Крупные компании стремятся передать под управление алгоритмов все больше техпроцессов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские компании активно внедряют в свою работу различные цифровые решения. Они позволяют оптимизировать производственные процессы, улучшить управление ресурсами, повысить эффективность операционной деятельности. По словам экспертов, сейчас наблюдается тренд на комплексную цифровизацию, интегрирование нескольких IT-систем. В рамках стратегии «все и сразу» все преимущества внедрения цифры усиливаются, но и при таком подходе не избежать определенных трудностей и препятствий.

Болевые точки

В настоящее время бизнес фокусирует цифровую оптимизацию на нескольких направлениях, отмечает руководитель бизнес-юнита «Автоматизация» компании «Электрорешения» (бренд EKF) Алексей Клыков. Прежде всего это сквозное планирование и управление производственными цепочками с помощью MES-систем. Второй тренд — промышленный искусственный интеллект и предиктивная аналитика: крупные компании стремятся передать под управление алгоритмов все больше техпроцессов для получения максимального экономического эффекта. Заметно вырос интерес к цифровым двойникам для тестирования изменений без остановки производства. Хотя глубина проникновения этой технологии в промышленность пока невелика.

«Главные сложности при внедрении цифровых решений носят системный характер. Во-первых, сохраняется дефицит зрелых отечественных IT-решений для комплексной автоматизации, и почти каждый второй сложный проект требует доработки уже после запуска из-за недооцененных затрат и ошибок интеграции. Во-вторых, остро не хватает кадров: многие компании имеют в штате минимальное число IT-специалистов и вынуждены автоматизировать процессы собственными силами, не имея ресурсов для привлечения внешних подрядчиков. В-третьих, финансовые барьеры усиливаются: бюджеты на цифровизацию у ряда предприятий сокращаются, а устаревшая инфраструктура требует модернизации, без которой новые инструменты не запустить»,— перечисляет господин Клыков.

По мнению основателя компании «Юнисофт» Алексея Оносова, рынок, вероятно, движется в сторону платформенных архитектур. Вместо набора разрозненных инструментов компании хотят единую экосистему с нормальными интерфейсами между модулями. «Про болевые точки. Одна из основных — это инерция. Производственные процессы годами отлажены, люди к ним привыкли, и любое изменение вызывает сопротивление. Не злой умысел, просто человеческая природа. Вторая проблема — качество данных. ИИ-модели обучаются на данных, а если данные неполные или недостоверные — модель будет работать плохо, сколько денег в нее ни вложи. Интеграция с устаревшими системами — отдельная история: на многих предприятиях IT-ландшафт выглядит как слоеный пирог из решений разных эпох, и соединить все это вместе технически непросто»,— отмечает он.

Внутренние процессы

Схожие выводы о новом подходе внедрения IT-решений делают и другие эксперты. По словам CEO NeoGraph.Tech Александра Ожерельева, главный тренд сейчас — переход от отдельных цифровых «островов» к связанному контуру данных. Раньше предприятие могло внедрить ERP, MES, складскую систему и BI отдельно, а потом удивляться, что управляемость не выросла. Сейчас бизнес все чаще смотрит на цепочку целиком: заказ, планирование, закупка, производство, контроль качества, склад, отгрузка. Цифровой эффект появляется не там, где поставили больше систем, а там, где данные превращаются в управленческое действие.

«Основные сложности почти всегда лежат не в самой технологии. Самое тяжелое — данные, интеграции и процессы. На предприятиях часто есть устаревшие системы, ручные Excel-контуры, разные справочники, слабая синхронизация между IT и производством. Плюс сопротивление персонала: если цифровой инструмент добавляет мастеру или технологу новую отчетность, а не снимает с него рутину, внедрение начинает буксовать»,— указывает эксперт.

Сегодня бизнес чаще всего цифровизирует процессы, которые напрямую влияют на производительность и устойчивость операций, отмечает эксперт по корпоративному управлению и увеличению стоимости бизнеса Юлия Лахмоткина. В первую очередь это производственное планирование, логистика, управление запасами, техническое обслуживание оборудования, контроль качества и промышленная аналитика. «Большинство компаний уже прошли этап автоматизации отдельных функций и сейчас решают другую задачу: выстраивают связность данных между производством, финансами, закупками и управленческими решениями. И здесь возникают сложности. Дело в том, что компании внедряют цифровые инструменты быстрее, чем меняют саму систему управления. В результате возникает ситуация, когда большой объем данных накоплен, но решения принимаются по-старому. Это снижает отдачу инвестиций в цифровизацию, поскольку качественные изменения не происходят»,— считает она.

По мнению руководителя Proptech Solutions Романа Блонова, главный тренд 2026 года — это переход от «точечной автоматизации» к единой цифровой среде. Бизнесу нужны экосистемы, где данные, процессы и сотрудники работают внутри одной платформы. Второй важный тренд — невидимая цифровизация. Лучшие решения сегодня — это те, что способны уменьшить количество ручных действий и становятся частью повседневной работы. Основная сложность внедрения цифровых решений — в процессах внутри компаний. Очень часто бизнес пытается автоматизировать хаос.

«С точки зрения затрат на цифровизацию все зависит от масштаба. Базовые решения сегодня стали значительно доступнее, чем несколько лет назад. Но если речь идет о комплексной цифровой трансформации, интеграциях, собственной инфраструктуре или ИИ-решениях, инвестиции могут быть существенными. При этом бизнес все чаще смотрит не на стоимость внедрения, а на экономический эффект: сокращение времени, ошибок и операционных расходов»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов