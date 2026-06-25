Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следующий этап цифровой трансформации бизнеса заключается в связке ИИ и существующих корпоративных систем. Наблюдается общий тренд — смещение фокуса от экспериментов с отдельными ИИ-инструментами в сторону, где AI выступает полноценным участником и исполнителем реальных бизнес-процессов.

На IT-завтраке ПМЭФ в этом году представители финтеха рассказали уже о переходе от пилотных проектов к AI-native-процессам, внедрении ИИ-агентов и подготовке кадров для AI-разработки. Переход от автоматизации к эпохе генеративного ИИ теперь обсуждается не в контексте будущего времени. Эксперты говорят, что новая трансформация затронет команды, процессы и инструменты. Важной задачей при этом называют не только создание собственных продуктов, но и формирование уникальной методологии разработки.

По итогам 2025 года вклад искусственного интеллекта в ВВП России оценивался в 1,8 трлн рублей. Согласно прогнозным показателям, к 2030 году ИИ может приносить российской экономике более 11 трлн рублей в год.

Открывая пленарное заседание ЦИПРа в этом году, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рынок ИИ в России расширяется почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора. Причем свыше половины предприятий уже активно вовлечены в процесс внедрения таких технологий, но немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста еще выше.

В чем компании сейчас выигрывают от присутствия ИИ? Пока что в экономии операционных затрат, но наиболее продвинутые заявляют уже о росте выручки до 70% за счет введения новых продуктов и сервисов. По сути, речь идет о пересборке бизнес-модели, когда после снижения себестоимости обработки информации ускоряются бизнес-процессы, а затем появляется новый доход. Но за всем этим должна стоять четкая стратегия внедрения ИИ, а ее, согласно данным аналитики, в России разработали 26% российских компаний.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Цифровая экономика»