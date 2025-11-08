Дилижанс вниз по Волге

Пензенский бизнесмен Олег Фомин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при банкротстве Волгоградского судостроительного завода. Он купил через офшоры долг верфи в 2.2 млрд руб. за 93 млн руб., а затем 1.2 млрд руб. подконтрольному «Авто Лизинг Поволжье». Юрлицо получило с завода не менее 65 млн руб. — на них закупило автобусы и отдало их вновь созданному ООО «Транспорт Пензы», которое за два года стало вторым по обороту перевозчиком региона. Правоохранители уверяют, что при помощи указанных операций арестованный еще летом бизнесмен совершил махинации с налоговым вычетом.

Бизнесмен Олег Фомин стал фигурантом еще одного уголовного дела — теперь ему вменяют мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ), связанное с банкротством «Волгоградского судостроительного завода» (ВгСЗ). Информацию «Ъ — Средняя Волга» подтвердили в правоохранительных органах.

Волгоградский судостроительный завод основали 1 октября 1931 года. Изначально он назывался Красноармейской судостроительной верфью. Завод строил суда для перевозки грузов по рекам и морям. В 2009 году предприятие оказалось на грани банкротства после потери основного заказчика. Заводу пришлось достраивать суда за свой счет, но погасить кредиты на сумму более $60 млн руб. он не смог, что привело к массовым увольнениям. В 2013 году суд признал вервь банкротом. Тогда стоимость имущества оценили почти в 3,1 млрд руб. В августе 2024 года комплекс приобрело московское ООО «ХизМет» за 428 млн руб. Ему перешли более ста административных, производственных и складских зданий, консольно-козловой и портальный краны, право аренды 50 га земли на улице Арсеньева в Волгограде, а также три недостроенных нефтеналивных танкера проекта RST22M.

Олег Фомин заявил в суде о праве получить из конкурсной массы ВгСЗ 2,2 млрд руб. в феврале 2021 года .История его требований началась с двух займов, которые ОАО Банк «Петрокоммерц» предоставило ВгСЗ в 2010 году. В 2014 году кредитная организация уступила право требовать 1,025 млрд руб. кипрской компании «Мастеркинг Трейдинг Лимитед». Еще 1,2 млрд руб., взятые под залог имущества завода, банк уступил «Метура Лимитед». Обе компании затем уступили долги «Тимкор Консалтинг Лимитед».

В апреле 2017 года ныне ликвидированный «Тимкор» продал право требовать 2,2 млрд руб. Олегу Фомину за 93 млн руб.

Конкурсный управляющий Игорь Каляпин возразил. Он заявил, что Олег Фомин, отстраненный после предыдущих неудачных торгов управляющий Сергей Лыженков, Илья Шарый, а также «Тимкор» совместно работали на вывод активов из конкурсной массы. Господин Каляпин попросил признать недействительным договор уступки, заключенный между «Тимкором» и господином Фоминым.

Бизнесмен просил суд рассматривать его требования в Арбитражном суде Пензенской области или в Пензенском областном суде, однако дело оставили в Волгограде. Олег Фомин обжаловал это вплоть до Верховного суда, но успеха не добился.

Арбитражный суд Волгоградской области подчеркнул, что господин Фомин, заключив договор уступки с «Тимкором», перечислил оплату не самой компании, а обществу «Финансы и Инвестиции». Продавцу деньги платежный агент так и не перечислил, зато распределил их по связанным с «Тимкором» юрлицам, которые впоследствии были ликвидированы.

Отдельно суд отметил, что Олег Фомин и предыдущий конкурсный управляющий ВгСЗ Сергей Лыженков долгое время состояли в одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО АУ) «Лига». Как руководитель господин Фомин имел влияние на конкурсного управляющего Сергея Лыженкова.

Арбитраж обратил внимание на то, что Олег Фомин ходатайствовал о правопреемстве лишь спустя три года после уступки, а за все это время даже не начал регистрировать залоговые права. Также бизнесмен не смог объяснить суду, откуда взял 93 млн руб. на покупку долга.

Суд установил, что сделка затрагивала вопросы национальной и экономической безопасности, так как давала Олегу Фомину право решать судьбу стратегического предприятия, а потому требовала согласия антимонопольной службы.

Такое согласование получено не было. Суд признал лежащий в основе требований Олега Фомина договор уступки недействительным и отказался признавать его правопреемником офшора. Бизнесмен подал апелляционную жалобу.

В августе 2022 года расположенный в Саратове Двенадцатый арбитражный апелляционный суд назвал договор уступки законным, аффилированность — недоказанной, а согласие ФАС — избыточным.

ВгСЗ в лице конкурсного управляющего Ивана Каляпина стороной договора уступки не был, потому оспаривать сделку не мог, указала апелляция, и признала за Олегом Фоминым право требовать с должника 2,2 млрд руб. Окружной суд в Казани отклонил кассационные жалобы господина Каляпина и налоговой. Верховный суд на рассмотрение коллегии спор выносить не стал.

В августе 2023 года Олег Фомин суде сделал своим правопреемником ООО «Авто Лизинг Поволжье». Юрлицу перешло право требовать те 1,2 млрд руб., которые обеспечены залогом имущества. Эту уступку конкурсный управляющий оспаривать не стал.

«В результате продажи имущества судостроительного завода в пользу подконтрольного бизнесмену ООО „Авто Лизинг Поволжье“ поступило не менее 65 млн руб., часть из которых была потрачена на приобретение автобусов»,— пишут «РИА Новости».

ООО «Авто Лизинг Поволжье» зарегистрировано в Пензе. В августе 2020 года его учредил Алексей Легостаев — партнер Олега Фомина, владелец и гендиректор ряда пензенских и саратовских перевозчиков ООО «Дилижанс Авто 1», «Дилижанс Авто 2», «...3» и т. п. Руководителем АЛП был также директор и учредитель компаний из пула господина Фомина Владимир Кузнецов. В октябре 2022 года 30% «Авто Лизинг Поволжье» перешло пензенскому ООО «ФИНКОМ», а 70% — Владиславу Волошину, он же возглавил юрлицо. Штат сократился с 41 человека в 2021 году до 3 человек в 2023-2024 годах. Компания имеет лицензию на пассажирские перевозки автобусами. В 2024 году выручка юрлица составила 71,2 млн руб., показав рост в 2,9 раза по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль достигла 45,9 млн руб. Компания раздает в лизинг технику связанным с Олегом Фоминым перевозчикам.

ООО «Авто Лизинг Поволжье» передало технику в лизинг другой компании из пула Олега Фомина — ООО «Транспорт Пензы». «А в документы внесены заведомо ложные сведения о заявленных к вычету суммах НДС»,— пишут «РИА Новости». «Авто Лизинг Поволжье» — единственный лизингодатель «Транспорта Пензы», первый из 14 договор заключили в декабре 2023 года.

ООО «Транспорт Пензы» 26 сентября 2023 года зарегистрировал Андрей Фомин — владелец 14 пензенских перевозчиков, в том числе «Дилижансов». 6 октября компания получила лицензию на пассажирские перевозки, а в декабре заключила первый контракт с ГКУ «Организатор Перевозок Пензенской области». Госучреждение является единственным заказчиком «Транспорта Пензы», но отдало ему уже 64 контракта на 1,3 млрд руб. Последний — на перевозки по маршруту № 130 в Спутнике — датирован минувшим сентябрем. Александр Семенчев руководит компанией с момента создания. Численность сотрудников за первый год работы достигла 298 человек. В 2024 году выручка составила 1,06 млрд руб. при чистой прибыли 114 млн руб. — Rusprofile ставит компанию на второе место среди перевозчиков Пензенской области.

Олег Фомин избирался в два созыва Пензенской городской думы. Правоохранительные органы пытались вменить господину Фомину вывод порядка 900 млн руб. при банкротстве саратовского авиазавода, однако после 2022 года информации о деле не было. Минувшим летом бизнесмена задержали по делу о мошенничестве при банкротстве СМУП «Пензалифт». Затем начали еще одно расследование о махинациях на сумму более 161 млн руб. 7 ноября Пензенский областной суд оставил его под стражей до 19 декабря 2024 года.

Связаться с господином Фоминым или его защитой «Ъ» не удалось. В прокуратуре региона сообщили, что держат ход расследования нового дела на контроле.

Никита Маркелов