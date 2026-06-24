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Частная клиника вложит 1,9 млрд рублей в создание центра травматологии в Ростове

До конца 2026 года в Ростове-на-Дону начнется строительство частного центра травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации полного цикла. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Давинчи Групп» Денис Колесников на заседании комитета торгово-промышленной палаты Ростовской области по промышленности, энергетике и инвестиционной деятельности.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первую очередь медцентра компания намерена вложить 1,9 млрд руб. Полностью построить центр планируют к 2030 году. «Срок окупаемости, согласно пессимистичному сценарию, составит семь лет»,— отметил господин Колесников. В центре будет создано около 300 рабочих мест. Часть специалистов компания намерена привлечь из Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов за счет конкурентной зарплаты.

Кристина Федичкина

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