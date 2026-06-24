Сразу четыре донских вуза вошли в число самых читающих университетов Юга России

Четыре вуза Ростовской области вошли в число лидеров Южного федерального округа по читательской активности студентов. Рейтинг по итогам 2025–2026 учебного года подготовил Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ), объединяющий сотни образовательных организаций России и стран СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В список наиболее читающих вузов ЮФО вошли Донской государственный технический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Донской государственный аграрный университет, Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, а также частный Южный университет (ИУБиП).

Всего в исследовании участвовали 278 российских вузов. Эксперты оценивали не количество студентов и не объем библиотечных фондов, а реальную работу обучающихся с электронной учебной и научной литературой. При расчете учитывались число выдач книг, глубина их изучения и активность пользователей.

Помимо донских вузов, в число лидеров Южного федерального округа вошли университеты Краснодарского края, Волгоградской области, Астраханской области, Адыгеи и новых регионов России.

По словам основателя Консорциума СЭБ Александра Никифорова, интерес студентов к электронным образовательным ресурсам продолжает расти. Это связано с цифровизацией образовательного процесса и постепенным переходом значительной части учебной литературы в электронный формат.

Авторы исследования отмечают, что высокий индекс читательской активности может свидетельствовать о вовлеченности студентов в образовательный процесс и качестве работы с учебными материалами. Показатель рассчитывается по единой методике для всех участников проекта, независимо от размера вуза и количества обучающихся.

Консорциум сетевых электронных библиотек был создан в 2020 году. Сегодня он объединяет более 400 образовательных организаций России, Беларуси и Казахстана, а общий объем доступных учебных и научных материалов превышает 93 тысячи изданий.

Валерий Климов