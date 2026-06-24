Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Ростове

Четыре человека получили травмы в результате аварии, которая произошла вечером 23 июня в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ДТП случилось около дома №75/27 на улице Щербакова. По предварительным данным, 40-летний водитель Skoda Rapid при выезде не предоставил преимущество в движении автомобилю Chery Arrizo под управлением 30-летнего мужчины.

После столкновения Skoda врезалась в опору линии электропередачи, а Chery отбросило на дорожный знак. В результате аварии пострадали четыре человека. Травмы получили водитель Skoda, а также находившиеся в салоне его 17-летний и трехлетний пассажиры. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 41-летнему пассажиру автомобиля Chery.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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