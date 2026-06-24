В центре Ростова до конца года продлили ограничения на улице Суворова

В Ростове-на-Дону почти на два месяца продлили ограничения движения на улице Суворова. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Речь идет об участке от дома №40 по улице Суворова до переулка Университетского. Ранее предполагалось, что ограничения снимут 20 октября, однако сроки проведения строительно-монтажных работ были скорректированы. Теперь завершить работы планируется до 30 декабря 2026 года.

На время проведения работ на участке сохранятся ограничения как для транспорта, так и для пешеходов. Власти рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки. Изменения могут повлиять на движение в центральной части города, особенно в часы пик.

В администрации пояснили, что продление связано с продолжающимися строительно-монтажными работами в районе дома №42 по улице Суворова. Ограничения будут действовать до конца декабря включительно.

Валерий Климов