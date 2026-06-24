На восстановление фасада общежития ДГТУ в Ростове потратят более 65 млн рублей

Донской государственный технический университет ищет подрядчика для капитального ремонта фасада одного из своих общежитий в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 июня. Работы планируется провести в здании общежития ДГТУ по адресу: улица Пановой, 39/104. Проект предусматривает комплексное обновление внешнего облика здания, включая демонтаж устаревших конструкций и последующее восстановление фасада.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить значительный объем подготовительных работ. В частности, предусмотрены демонтаж отдельных кирпичных конструкций, витражных элементов, оконных решеток, роллетных систем, кровельных элементов и инженерного оборудования. Для проведения ремонта вокруг здания планируется установить наружные строительные леса общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Также проект включает восстановительные и отделочные работы, направленные на приведение фасада общежития в нормативное состояние и улучшение его эксплуатационных характеристик.

Заказчиком выступает Донской государственный технический университет. Финансирование будет осуществляться за счет средств образовательного учреждения.

После завершения приема заявок комиссия определит подрядную организацию, которая займется выполнением работ.

Валерий Климов