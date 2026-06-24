На восстановление фасада общежития ДГТУ в Ростове потратят более 65 млн рублей
Донской государственный технический университет ищет подрядчика для капитального ремонта фасада одного из своих общежитий в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 июня. Работы планируется провести в здании общежития ДГТУ по адресу: улица Пановой, 39/104. Проект предусматривает комплексное обновление внешнего облика здания, включая демонтаж устаревших конструкций и последующее восстановление фасада.
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить значительный объем подготовительных работ. В частности, предусмотрены демонтаж отдельных кирпичных конструкций, витражных элементов, оконных решеток, роллетных систем, кровельных элементов и инженерного оборудования. Для проведения ремонта вокруг здания планируется установить наружные строительные леса общей площадью более 4 тыс. кв. м.
Также проект включает восстановительные и отделочные работы, направленные на приведение фасада общежития в нормативное состояние и улучшение его эксплуатационных характеристик.
Заказчиком выступает Донской государственный технический университет. Финансирование будет осуществляться за счет средств образовательного учреждения.
После завершения приема заявок комиссия определит подрядную организацию, которая займется выполнением работ.