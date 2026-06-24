Ростовская область вложит 119 млн рублей в приграничный мост через реку Миус

Министерство транспорта Ростовской области выставило на электронные торги ремонт мостового перехода через реку Миус на дороге регионального значения, связывающей посёлок Матвеев Курган с селом Авило-Успенка — начальная цена контракта определена в 118,84 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональное министерство транспорта объявило электронный аукцион на восстановление мостового сооружения через реку Миус, расположенного на км 4430 дороги общего пользования регионального значения по маршруту пос. Матвеев Курган — с. Авило-Успенка. Предельная стоимость договора составляет 118,84 млн руб., итоги торгов планируется подвести 25 июня 2025 года.

Финансирование будет обеспечено из средств областной казны. Минтранс Ростовской области выступает одновременно заказчиком и самостоятельным организатором закупки. Завершить все работы подрядчик обязан не позднее 30 декабря 2026 года. Производственная программа разделена на пять последовательных этапов — такая структура даёт возможность синхронизировать ход строительных работ с циклом бюджетного финансирования.

К потенциальным исполнителям контракта предъявляются повышенные профессиональные требования. Претендент обязан подтвердить задокументированный опыт в сфере ремонта, содержания, капитального восстановления либо строительства автомобильных дорог. Финансовые гарантии участия в торгах также весомы: обеспечение заявки установлено на уровне 5,94 млн руб., обеспечение исполнения договора — 11,88 млн руб., гарантийных обязательств — 1,19 млн руб.

Конкурсная документация фиксирует дифференцированные гарантийные сроки для различных элементов сооружения. На само мостовое полотно как искусственный объект установлена восьмилетняя гарантия, на верхний слой дорожного покрытия и барьерные ограждения — пятилетняя, на горизонтальную разметку — трехмесячная.

Станислав Маслаков