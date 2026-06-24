Ростовских застройщиков обязали объяснять каждое отставание от графика

Правительство Ростовской области намерено усилить контроль за реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых в регионе строятся новые жилые кварталы вместе с социальной и инженерной инфраструктурой. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Вифлянцев на отраслевой конференции «Ведомостей Юг», инвесторы, участвующие в таких проектах, обязаны регулярно отчитываться перед региональными властями о ходе строительства и соблюдении утвержденных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам представителя министерства, соглашения о комплексном развитии территорий предусматривают детально прописанные обязательства девелоперов. Речь идет не только о возведении жилья, но и о строительстве объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, которые должны вводиться поэтапно вместе с жилой застройкой.

В правительстве региона отмечают, что контроль за исполнением этих обязательств ведется на протяжении всего срока реализации проектов. В случае нарушения графиков или невыполнения инвесторами взятых на себя обязательств предусмотрены меры ответственности, включая финансовые санкции.

Дополнительным инструментом контроля выступают банки, финансирующие строительство. Кредитные организации также заинтересованы в соблюдении сроков и параметров проектов, поскольку значительная часть жилых комплексов возводится с использованием проектного финансирования.

В настоящее время, по данным регионального минстроя, серьезных нарушений при реализации действующих проектов комплексного развития территорий не выявлено.

Сейчас в Ростовской области реализуется 12 проектов КРТ. Общий объем строительства в их рамках оценивается почти в 5 млн кв. м недвижимости. Механизм комплексного развития территорий предполагает создание новых городских кварталов с жильем, дорогами, инженерными сетями, школами, детскими садами и другими объектами инфраструктуры.

Валерий Климов