Судоходство по Неве остановлено на двое суток для подъема буксира «Капитан Ушаков»

С 23 по 25 июня все суда, не участвующие в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от Мойки до Екатерингофки. Запрет ввел капитан порта для безопасности судоподъема. Ограничения действуют для всех плавсредств независимо от флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения действуют для всех судов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ограничения действуют для всех судов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Операция продлится до полного подъема буксира. Навигация возобновится после завершения работ.

Ранее «Ъ Северо-Запад писал», что Росприроднадзор затребовал с собственника буксира «Капитан Ушаков» 651 млн рублей.

Кирилл Конторщиков