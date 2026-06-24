Жители Ростовской области жалуются на массовое нашествие саранчи
Жители нескольких территорий Ростовской области сообщают о массовом распространении саранчи. Насекомых заметили в Гуково, Зверево, Белокалитвинском и Красносулинском районах, а также в других населенных пунктах региона.
Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ
В социальных сетях жители Гуково публикуют видео, на которых тротуары и дороги буквально покрыты насекомыми. По словам очевидцев, саранча встречается повсеместно.
Сообщения о крупных особях поступают и из города Шахты. Местные жители рассказывают, что насекомые длиной до нескольких сантиметров появляются даже на спортивных площадках и теннисных кортах.
Саранча считается одним из наиболее опасных вредителей сельского хозяйства. При массовом размножении насекомые способны уничтожать посевы зерновых культур, овощей, плодовых насаждений и пастбищ.
Еще в начале июня специалисты Россельхозцентра предупреждали аграриев о необходимости усиленного мониторинга численности вредителя. В зоне повышенного риска назывались Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Зимовниковский и Дубовский районы Ростовской области.
Пока информации о серьезном ущербе сельхозугодьям не поступало, однако специалисты продолжают наблюдение за ситуацией.