Ростовчан предупредили об опасном уровне ультрафиолета

В Ростове-на-Дону 24 июня зафиксировали высокий уровень ультрафиолетового излучения. По данным погодных сервисов, УФ-индекс в городе достиг 8 баллов, что относится к категории очень высокого риска.

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Причиной стали ясная погода и отсутствие облачности, которые позволяют солнечным лучам беспрепятственно достигать поверхности земли. Максимальная интенсивность излучения наблюдалась в дневные часы, когда воздух прогрелся до +31 градуса.

Специалисты рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности, особенно с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность наиболее высока. В это время желательно ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и одежду, закрывающую кожу, а также пользоваться солнцезащитными средствами с SPF не ниже 30.

Медики предупреждают, что длительное воздействие ультрафиолета может привести к солнечным ожогам, тепловому удару и другим негативным последствиям для здоровья.

Отметим, что значение УФ-индекса от 8 до 10 считается очень высоким. При таких показателях получить солнечный ожог можно менее чем за полчаса пребывания под прямыми лучами солнца.

Валерий Климов