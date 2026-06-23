Трамп оценил возможность восстановления морской блокады Ирана

США сняли морскую блокаду Ирана в обмен на уступки по ядерному вопросу. Однако Соединенные Штаты могут восстановить ограничения при необходимости, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«На основании этих и других значительных уступок со стороны Ирана я согласился оставить открытым Ормузский пролив без дальнейшей военно-морской блокады. Однако все корабли остаются на месте на случай необходимости восстановления блокады, что на данный момент видится крайне маловероятным»,— написал Дональд Трамп. По его словам, Иран «полностью и безоговорочно» согласился на инспекции ядерных объектов самого высокого уровня.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В тот же день Ормузский пролив был открыт для судоходства, но пока иранская сторона пропускает через него определенное число судов в день. В меморандуме, среди прочего, оговаривается 60-дневный срок для заключения окончательного перемирия. В нынешнем посте в Truth Social Дональд Трамп отметил, что переговоры с Ираном сейчас идут хорошо.