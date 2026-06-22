Деньги запишут себе в актив

США и Иран договорились создать линию деэскалации по Ливану и Ормузскому проливу. Об этом международные посредники в лице Катара и Пакистана сообщили утром 22 июня — на следующий день после первого раунда американо-иранской встречи в Швейцарии. В ходе переговоров, продолжавшихся почти 18 часов, американская сторона согласилась также ослабить санкции против нефтяной промышленности Ирана и разморозить его зарубежные активы, проинформировал Тегеран. Администрация Дональда Трампа мотивирует свою позицию тем, что возвращение Ирану замороженных активов принесет пользу простым американцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил перед журналистами после переговоров Штатов с Ираном в Швейцарии

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил перед журналистами после переговоров Штатов с Ираном в Швейцарии

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / Pool / Reuters

За 18 часов переговоров между США и Ираном в Швейцарии был достигнут «обнадеживающий прогресс», заявили утром 22 июня Катар и Пакистан. Международные посредники сообщили, что стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом урегулирования. «Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом высокого уровня и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерной энергетикой, санкциями, а также группу по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума о взаимопонимании (соглашения, дистанционно подписанного США и Ираном 17 июня.— “Ъ”)»,— сообщили Доха и Исламабад.

США и Иран также договорились о создании «линии связи для предотвращения инцидентов и недопонимания» в ситуации вокруг Ормузского пролива, который Иран заблокировал во время войны. Кроме того, как проинформировали Катар и Пакистан, стороны договорились о создании координационного центра для контроля над «режимом тишины» в Ливане, где израильская армия и шиитская радикальная группировка «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.

Обстановка в Ливане, как подчеркнула иранская сторона, будет главной проверкой на то, способны ли США выполнять свои обязательства.

В соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который участвовал в переговорах, сообщил: по итогам встречи в Швейцарии были отменены американские санкции против экспорта иранской нефти и иранской нефтехимической промышленности. «Снята блокада, разморожены некоторые активы, и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана»,— подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.

По данным новостных агентств Ирана, в ходе 18-часовой встречи в Швейцарии действительно обсуждались вопросы разблокировки иранских активов за рубежом, а также выдача разрешений на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и ее производных. В Тегеране ожидают, что уведомление о соответствующих санкционных послаблениях Министерство финансов США обнародует в ближайшее время. Как заявил 22 июня Центральный банк Исламской Республики, страна сможет получить доступ к заблокированным счетам уже на днях.

Технические переговоры на экспертном уровне между США и Ираном продолжились на следующий день после основной встречи. Они были посвящены механизмам реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном от 17 июня и формированию соответствующих профильных групп. Как сообщили иранские государственные СМИ, обстоятельного обсуждения по поводу ядерной программы Исламской Республики пока не было. Именно ее ограничение Дональд Трамп называл одной из целей начавшегося переговорного процесса.

Впрочем, как объявил 22 июня вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию в Швейцарии, иранская сторона дала твердое согласие на то, чтобы снова пригласить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. «Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили»,— сказал он, добавив, что это «первый шаг к окончательной денуклеаризации, или прекращению ядерной программы в Иране».

Отдельно Вэнс выразил уверенность в том, что разморозка иранских активов принесет пользу США.

«Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они послужат обогащению американских фермеров и обеспечению иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка Трампа. Это прекрасно для нашего народа, прекрасно для народа Ирана. И, что особенно важно, это внесет свой вклад в региональную архитектуру безопасности»,— добавил он.

Что касается Израиля, то, по словам источников CNN, премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность объявления о символической передислокации частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), действующих на юге Ливана. Таким образом еврейское государство хочет сделать жест доброй воли в адрес администрации Трампа и центрального правительства Ливана, с которым израильские переговорщики продолжают обсуждать нормализацию отношений.

Но Израиль четко дает понять, что его войска продолжат оставаться в «зоне безопасности» — территории на юге Ливана, откуда ЦАХАЛ выбил отряды «Хезболлы».

Это, как поясняют в правительстве Нетаньяху, необходимо для прекращения обстрелов северных районов Израиля, которые группировка ведет со 2 марта. Как отмечают израильские издания, ЦАХАЛу за последнее время удалось вплотную приблизиться к «подземному городу» «Хезболлы» вблизи населенного пункта Набатия. По своим масштабам, говорят военные, он превосходит некоторые тоннели «Хамаса» в секторе Газа. И сдавать свои позиции в этом месте Израиль просто так не собирается, говорят военные чиновники.

Биньямин Нетаньяху, выступая вечером 21 июня по случаю 50-й годовщины смерти своего брата Йонатана, подчеркнул: части ЦАХАЛа останутся «на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить жителей (израильского.— “Ъ”) севера и граждан всей страны». «Как премьер-министр Израиля, я твердо стою на этом, и ничто не изменится,— подчеркнул глава правительства.— Что касается Ирана: какими бы ни были события в сфере дипломатии, я не позволю Ирану вооружиться ядерным оружием. До тех пор, пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет».

Нил Кербелов