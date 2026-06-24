Лавров усомнился в разрешении Трампа на ужесточение ударов ВСУ по России
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации украинских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине ужесточить военные действия против России. По мнению господина Лаврова, СМИ «выдают желаемое за действительное».
Сергей Лавров
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Министр сослался на публикацию «Киевской правды». Согласно ей, после встречи с Владимиром Зеленским господин Трамп «дал добро на ужесточение санкций против России», а также на ужесточение «военных действий против российской территории, включая удары вглубь». «Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность»,— сказал глава МИД на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).
15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что возобновляет свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. На полях саммита G7 во Франции он встретился с Владимиром Зеленским. После переговоров господин Трамп заявил, что Россия «должна заключить сделку». Он также говорил о готовности воздействовать на Украину и Евросоюз ради мира.
Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».
Публикации украинских СМИ о разрешении Дональда Трампа на ужесточение ударов ВСУ по России появились после того, как в сентябре 2025 года появились заявления спецпредставителя американского президента Кита Келлога о том, что Трамп позволил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. Келлог говорил об этом в эфире Fox News спустя неделю после того, как The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп допускал снятие ограничений на применение американского дальнобойного оружия по российской территории, но при этом никаких обещаний не дал. Сам Трамп в сентябре 2025 года признавался, что сомневается в своих возможностях повлиять на конфликт на Украине и что "неправильно оценил" намерения российского президента по мирному урегулированию. Сергей Лавров регулярно комментирует позицию Трампа, утверждая, что только Трамп пытается понять первопричины российско-украинского конфликта, а европейские лидеры и Украина стремятся сорвать мирный процесс и "превратить войну Байдена в войну Трампа".