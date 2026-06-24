Лавров усомнился в разрешении Трампа на ужесточение ударов ВСУ по России

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации украинских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине ужесточить военные действия против России. По мнению господина Лаврова, СМИ «выдают желаемое за действительное».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Министр сослался на публикацию «Киевской правды». Согласно ей, после встречи с Владимиром Зеленским господин Трамп «дал добро на ужесточение санкций против России», а также на ужесточение «военных действий против российской территории, включая удары вглубь». «Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность»,— сказал глава МИД на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что возобновляет свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. На полях саммита G7 во Франции он встретился с Владимиром Зеленским. После переговоров господин Трамп заявил, что Россия «должна заключить сделку». Он также говорил о готовности воздействовать на Украину и Евросоюз ради мира.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».