Дональд Трамп вернулся на Украину

Президент США Дональд Трамп возобновляет свое посредничество на Украине после завершения конфликта с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в ходе открывшегося 15 июня саммита лидеров стран G7 во французском Эвиане. Встреча «семерки» определит, какой будет дальнейшая роль США в украинском урегулировании. В то время как Россия не видит Европу за столом переговоров, считая ее стороной конфликта, европейские союзники пытаются убедить Трампа поддержать их пять требований к Москве, уже отвергнутых российской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пытавшийся склонить Дональда Трампа к принятию европейской позиции по Украине президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что разговор получился «сложным»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Пытавшийся склонить Дональда Трампа к принятию европейской позиции по Украине президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что разговор получился «сложным»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Украинский кризис становится главной темой саммита лидеров стран G7 во французском Эвиане, начавшего свою работу 15 июня. Тон дискуссии в понедельник сразу задал президент США Дональд Трамп, ответивший после встречи с хозяином саммита президентом Макроном на вопросы журналистов.

«У нас был очень хороший разговор с Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что мы, возможно, сумеем что-то сделать. Я действительно вижу такую возможность. Думаю, они оба для этого открыты»,— заявил Дональд Трамп, отметив, что намерен обсудить это с партнерами на саммите G7.

По словам президента США, завершение конфликта с Ираном теперь позволит ему сосредоточиться на украинском урегулировании.

По итогам первых обсуждений агентство Reuters со ссылкой на анонимный «французский дипломатический источник» 16 июня сообщило, что все участники саммита якобы согласились, что динамика конфликта на поле боя складывается в пользу Украины, в связи с чем они заявили о готовности поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы, особенно в области энергетики.

Однако достоверность этой информации ставит под сомнение признание президента Макрона французским СМИ о том, что его первый разговор с президентом Трампом на саммите в Эвиане, состоявшийся 15 июня, «был сложным».

Подтверждением того, что «украинское блюдо» в меню саммита G7 обещает стать не только основным, но и самым острым, стала и публикация издания Politico об алармистских настроениях европейских союзников США в связи с возвращением Трампа в переговорный процесс по Украине.

Как сообщили европейские источники издания, состоявшийся 14 июня телефонный разговор президентов Трампа и Путина, продлившийся почти час, вызвал тревогу у европейских лидеров, опасающихся, что президент США может вести переговоры с Россией без участия европейских союзников.

Как отмечает Politico, обсуждая анонсированную новую поездку в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, в Европе опасаются, что Вашингтон предпочтет двусторонний формат переговоров с Москвой по Украине без привлечения европейских партнеров.

«Глава Белого дома, избавившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить европейцев в стороне и сорвать их стратегию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины»,— пишет Politico, напоминая о том, что в ближайшие недели ЕС намерен завершить разработку 21-го пакета санкций против России.

«Однако мало что указывает на то, что США, которые ослабили энергетические санкции против РФ на фоне резкого роста мировых цен на энергоресурсы, хотят последовать их (европейцев.— “Ъ”) примеру или тем более выделить дополнительные средства для поддержки военных усилий Киева»,— говорится в публикации.

Инициированный президентом Трампом дипломатический процесс по Украине и до возникшей в нем паузы был трехсторонним (Москва—Киев—Вашингтон) и проходил без участия европейцев. Такой формат устраивал Москву и Вашингтон, но не устраивал Киев. Таким образом, заявления европейских источников издания Politico свидетельствуют о том, что возникший тупик в переговорном процессе при посредничестве США был интерпретирован ими как признак того, что перезапуск дипломатического процесса по Украине невозможен без европейцев и Трамп будет вынужден с этим согласиться.

Подтверждением того, что на саммите в Эвиане европейские союзники будут пытаться убедить Трампа отказаться от прежнего трехстороннего формата переговоров по Украине и расширить его за счет включения в него еще одной стороны — Европы, стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

Сообщив о том, что сейчас открывается окно для переговоров по Украине и выразив готовность обсудить это с президентом Трампом, канцлер Мерц напомнил, что 7 июня он встретился в Лондоне со своими коллегами по «евротройке», а также с президентом Зеленским. «Мы сформулировали пять основных пунктов, которые хотим обсудить в Эвиане с президентом Трампом. Это могут быть первые шаги новой дипломатической попытки перейти к мирным переговорам между Украиной, Россией, Европой и США»,— заявил канцлер Мерц.

По итогам встречи на Даунинг-стрит Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский опубликовали программное заявление с пятью базовыми условиями украинского урегулирования.

Среди них — предоставление гарантий безопасности для Украины, включая развертывание на ее территории многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов вплоть до полной компенсации ущерба, немедленное и полное прекращение огня.

Российская сторона отвергает эти требования как заведомо нереалистичные, а также выступает против привлечения Европы к переговорам по Украине, считая ее стороной конфликта.

Тем не менее к усилиям европейцев, рассчитывающих убедить Трампа пересмотреть свой подход к формату украинского урегулирования и его условиям, согласованным в августе прошлого года на саммите с президентом Путиным в Анкоридже, намерен активно подключиться прибывший в Эвиан в ночь на вторник президент Зеленский. На видео встречи с заключающим его в дружеские объятия президентом Макроном Зеленский идет с хозяином саммита по парковой дорожке, говоря с ним по-английски. В ходе разговора Макрон спрашивает Зеленского, сколько времени он намерен провести на саммите и договорился ли он о встрече с Трампом. В этот момент собеседники переходят на шепот, и различить их слова невозможно.

Накануне прибытия в Эвиан Зеленский сделал очередное громкое заявление о готовности вести переговоры с президентом Путиным, которое, впрочем, стало самым эпатажным и фантастическим из всех его предложений.

Не являясь хозяином саммита в Эвиане и членом G7, имеющий всего лишь статус приглашенного гостя «семерки», Зеленский тем не менее пригласил Владимира Путина прилететь в Эвиан, чтобы поговорить со всеми участниками саммита «Группы семи» об Украине.

«Мы сообщили о том, что мы готовы встретиться с Путиным на саммите G7, потому что Трамп будет там, Макрон будет там, то есть будут европейцы плюс Америка. Это хорошо, я думаю, что это очень хорошая возможность встретиться всем вместе»,— сообщил Зеленский. Кроме того, ссылаясь на свой последний телефонный разговор с Трампом, он сообщил о якобы уже достигнутой договоренности о своей встрече с российским президентом в США. По словам Зеленского, «президенту Путину будет гораздо труднее отказаться от этого, по крайней мере, отказать президенту Трампу», а если такой отказ последует, то тогда США и Европе нужно будет усилить давление на Россию.

Никаких официальных подтверждений того, что президента Путина ждут на саммите G7 или на будущих переговорах в США в Париже и Вашингтоне сделано не было.

Как сообщил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальных приглашений от Киева провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 «конечно же, не было». «Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем,— то он всегда может приехать в Москву, где его примут»,— добавил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань