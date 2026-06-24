Инфраструктуру рыбокомбината «РОК-1» в Петербурге выставили на торги за 91 млн рублей
Арбитражный управляющий объявил о продаже комплекса инженерных систем рыбоперерабатывающего комбината «РОК-1» в Угольной гавани. Стартовая цена лота — 91 млн рублей. Торги пройдут в формате публичного предложения, цена будет снижаться каждые пять дней на 10% до минимального порога в 45,5 млн рублей. Заявки принимаются с 22 июня по 22 июля, пишут «Ведомости».
Торги пройдут на электронной площадке
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
«РОК-1» — один из крупнейших производителей рыбной продукции на Северо-Западе, ранее проходивший процедуру банкротства. Продажа инфраструктуры осуществляется в рамках конкурсного производства.