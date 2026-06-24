Компания «Технониколь» откроет в Ростовской области еще два завода до конца 2027 года. Об этом рассказал в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, на площадке Красносулинского индустриального парка компания, специализирующаяся на производстве строительных материалов, уже запустила два завода, еще два строятся в настоящее время. Один из них планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, второй — в 2027 году. Общий объём инвестиций по текущим проектам превышает 14 млрд рублей, без учёта вложений в ранее реализованные объекты.

Игорь Бураков отметил, что Ростовская область стала для «Технониколь» ориентиром при выборе площадок для новых проектов в России. Всего у корпорации порядка 70 заводов по всей стране, а также ряд производств за рубежом. Отмечается, что организация в перспективе способна обойти датский Rockwool и занять первое место в мире по производству минеральной ваты.

Мария Хоперская

Константин Соловьев