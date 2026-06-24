В Пулково на фоне атаки БПЛА на столицу отменяют авиарейсы

В среду, 24 июня, в аэропорту Пулково произошли изменения в расписании рейсов в Москву. Причиной стали ночные атаки беспилотников на столичный регион — власти ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Петербурга в Москву отменены десять рейсов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Из Петербурга в Москву отменены десять рейсов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта, из Петербурга в Москву отменены десять рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия».

Ранее в Росавиации сообщали, что столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, первый беспилотник был сбит около четырех утра. В настоящее время сбито восемь БПЛА, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за ночь российские военные ликвидировали 323 беспилотника ВСУ.

По данным Минобороны РФ, БПЛА уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями.

В ведомстве уточняется, что также БПЛА нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Карина Дроздецкая