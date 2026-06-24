Частные соцслужбы обслужили только 128 человек из 279 тысяч нуждающихся ставропольцев

На долю негосударственных поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае по итогам 2025 года пришлось менее 0,1% всех получателей социальной помощи. Из почти 280 тыс. жителей региона, воспользовавшихся социальными услугами, частные организации обслужили лишь 128 человек. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, в течение 2025 года социальные услуги в регионе получили 279 441 человек. При этом государственные учреждения обслужили 279 313 человек, тогда как на долю негосударственных организаций пришлось лишь 128 получателей услуг. Таким образом, частный сектор обеспечил менее 0,05% общего объема социального обслуживания населения.

Несмотря на это, в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края включена 31 негосударственная организация, в том числе 26 социально ориентированных некоммерческих организаций, две коммерческие структуры и три индивидуальных предпринимателя. Всего в регионе насчитывается 104 поставщика социальных услуг, включая государственные учреждения и негосударственный сектор.

Как отмечается в документе, административные барьеры для включения в реестр поставщиков социальных услуг фактически отсутствуют. Для получения соответствующего статуса организациям необходимо предоставить учредительные документы и сведения о видах оказываемых услуг.

Вместе с тем основной объем социальной помощи по-прежнему сосредоточен в государственных учреждениях. В систему социального обслуживания населения края входят 73 организации, подведомственные министерству труда и социальной защиты населения региона. Среди них дома-интернаты, психоневрологические интернаты, центры социального обслуживания населения, учреждения помощи семьям с детьми и реабилитационные центры.

Авторы мониторинга указывают, что одной из ключевых задач остается развитие конкуренции на рынке социальных услуг и расширение участия негосударственного сектора. Для этого в крае действует система компенсаций социально ориентированным некоммерческим организациям за оказанные услуги, а также реализуются программы поддержки поставщиков социальных услуг различных форм собственности.

Валерий Климов