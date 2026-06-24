Песков: власти Армении стоят на перепутье

Россия и Армения являются братскими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, власти Армении сейчас находятся в процессе выбора своего пути развития.

«Мы видим, что сейчас Армения, руководство Армении стоит на перепутье... Для нас это важно, потому что на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами»,— сказал представитель Кремля.

Господин Песков отметил, что у Москвы с Ереваном «много общих дел», и отношения двух стран «будут продолжать развиваться». «Мы тесно переплетены с этой точки зрения, и в нашей стране живет много армян, и русские живут в Армении. И нас объединяет очень хороший интеграционный процесс»,— добавил он.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн. Помощник президента Юрий Ушаков утверждает, что ситуация вокруг Армении — это попытка нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».