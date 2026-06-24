Кассация отказала ростовскому фонду капремонта во взыскании 39 млн руб. с мэрии

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил постановление апелляции, которая ранее взыскала с департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону в пользу Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту 31,06 млн руб. неосновательного обогащения и 8,24 млн руб. процентов. Спор касался муниципального софинансирования работ по ремонту и замене лифтов в многоквартирных домах.

Как следует из постановления кассационной инстанции по делу, фонд требовал взыскать с департамента 31,06 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами. Эти средства, по версии истца, должны были быть выделены из городского бюджета на оплату работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в домах Ростова-на-Дону, расположенных, в частности, на проспекте Ворошиловском, улицах Чехова, 1-й Баррикадной, Миронова, Космонавтов, Вятской, Согласия и Абаканской.

В 2023 году между фондом и департаментом было заключено соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на софинансирование ремонта, замены и модернизации лифтов. Общая стоимость договора с подрядчиком — ООО «Трансэнерго» — составляла 105,68 млн руб., из которых 62,61 млн руб. приходилось на областной бюджет, 31,66 млн руб.— на муниципальный, 11,41 млн руб.— на средства собственников помещений.

Срок завершения работ по соглашению был продлен до 20 декабря 2023 года. Однако, как установили суды, к этой дате фонд не представил департаменту документы, подтверждающие завершение работ, включая акты КС-2 и справки КС-3. 26 декабря 2023 года департамент в одностороннем порядке отказался от исполнения соглашения, сославшись на нарушение порядка, целей и условий предоставления субсидии, а также недостижение показателей результативности.

Фонд позднее заявил, что работы фактически были выполнены, а 26 июля 2024 года он самостоятельно оплатил их подрядчику. После отказа департамента компенсировать расходы организация обратилась в арбитраж.

Арбитражный суд Ростовской области в июле 2025 года отказал фонду в иске, указав на отсутствие оснований считать спорные суммы неосновательным обогащением департамента или администрации. В марте 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и взыскал с департамента 31,06 млн руб. долга и 8,24 млн руб. процентов, указав, что работы по лифтам были выполнены, а непредставление документов в установленный срок само по себе не лишает фонд права на компенсацию.

Кассационная инстанция с такими выводами не согласилась. Суд округа указал, что спорные отношения имеют бюджетно-правовой характер и не могут быть «вуалированы» под гражданско-правовой спор о неосновательном обогащении. По мнению суда, субсидия предоставлялась на определенных условиях, включая сроки выполнения работ и подтверждения результата, а нарушение этих условий давало департаменту право расторгнуть соглашение и отказать в финансировании.

Суд также отметил, что акты технического освидетельствования лифтов и декларации соответствия не подтверждают полного завершения всех работ в установленный соглашением срок. Акты КС-2 и КС-3, как указано в постановлении, были подписаны только 8 февраля 2024 года, то есть уже после истечения срока и после расторжения соглашения.

Кроме того, кассация подчеркнула, что бюджетные средства должны расходоваться с соблюдением принципов эффективности и результативности. Приоритет частных интересов подрядчика или фонда, по мнению суда, не может отменять требования бюджетного законодательства.

В итоге Арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил кассационные жалобы департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону и администрации города, отменив постановление апелляции. Таким образом, решение первой инстанции об отказе фонду во взыскании средств фактически осталось в силе. Истец обратился с кассационной жалобой на это решение в Верховный суд.

Тат Гаспарян