Аптечный рынок Ставрополья за пять лет потерял четверть компаний

Количество участников рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ставропольском крае за последние пять лет сократилось почти на четверть. Если в 2020 году в регионе работали 634 хозяйствующих субъекта, то в 2025 году их число уменьшилось до 476. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документу, за пять лет аптечный рынок региона потерял 158 участников, или около 25% от общего числа компаний и предпринимателей, работавших в этой сфере. Наиболее заметное сокращение произошло среди негосударственных игроков. Если в 2020 году на рынке действовали 557 частных хозяйствующих субъектов, то к 2025 году их число сократилось до 417.

В министерстве связывают эту тенденцию с усилением конкуренции и продолжающимся укрупнением аптечного бизнеса. В документе отмечается рост аптечных сетей, прежде всего крупных юридических лиц, которые расширяют присутствие на территории края. Одновременно сокращается число заявлений на получение лицензий для осуществления фармацевтической деятельности.

Кроме того, уменьшение количества участников рынка происходит из-за прекращения действия лицензий, ликвидации юридических лиц, реорганизации бизнеса и закрытия индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на сокращение числа игроков, власти не фиксируют ухудшения доступности лекарственных препаратов. В документе отмечается, что ограничительные меры экономического характера не оказали негативного влияния на обеспечение населения льготными лекарствами, а замечаний к ценовой и ассортиментной доступности аптек со стороны Росздравнадзора не выявлено.

По итогам проведенного в 2025 году опроса 90% жителей края заявили, что считают количество аптечных организаций достаточным. При этом удовлетворенность уровнем цен на лекарственные препараты оказалась существенно ниже и составила 64,7%.

Рынок розничной торговли лекарственными препаратами остается одним из крупнейших социально значимых рынков региона, оказывая непосредственное влияние на доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения.

Валерий Климов