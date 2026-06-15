Росприроднадзор затребовал с собственника буксира «Капитан Ушаков» 651 млн рублей

Северо-Западное управление Росприроднадзора направило ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ) требование о добровольном возмещении свыше 651 млн рублей в счет причиненного экологического вреда реке Нева полузатонувшим буксиром «Капитан Ушаков». Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на буксире вел ЯСЗ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Работы на буксире вел ЯСЗ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Размер ущерба был рассчитан по действующей методике, которая учитывает, в том числе, тоннаж судна и характеристики водного объекта. Если требование о добровольном возмещении не будет исполнено в срок, то ведомство будет добиваться взыскания средств через суд, говорится в сообщении.

Достраивающийся по заказу Минобороны РФ буксир «Капитан Ушаков» частично затонул у причальной стенки Балтийского завода в ночь на 9 августа 2025 года. Никто из находившихся на месте специалистов не пострадал. Работы на буксире вел ЯСЗ. Через две недели после аварии капитан порта Санкт-Петербурга распорядился поднять судно в течение трех месяцев. Однако из-за финансовых проблем ЯСЗ выполнить распоряжение не смог, и буксиру пришлось встретить зиму в ожидании спасательной операции.

По информации «Ъ Северо-Запад», специалисты петербургской компании «Балтспецфлот», которая занимается подъемом судна, в конце апреля начали на участке подготовительные работы. К месту затопления доставлены плавучие краны.

Подробнее читайте в материале «Капитан Ушаков» дождался спасательной операции.

Владимир Колодчук