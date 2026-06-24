Песков оценил кандидатуру Эрдогана для посредничества в диалоге России и Европы
Говорить о кандидатуре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом (ЕС) преждевременно, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, нет уверенности в готовности Европы к диалогу.
«Сначала нужно быть уверенными, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры. Это позитивный сигнал. Разговоры противоречивые. Это негативный сигнал»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту впервые возникла в начале мая. В июне страны-участницы саммита ЕС не смогли определиться с кандидатурой. На этой неделе глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа существенно продвинулась в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией.
О поисках переговорщика — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».
В Евросоюзе давно обсуждаются инициативы по назначению специального представителя для контактов с Россией, чтобы отстаивать интересы ЕС в переговорах по украинскому урегулированию. Эти предложения, получившие поддержку в Еврокомиссии, направлены на то, чтобы не допустить ситуации, при которой США самостоятельно заключат сделку с Россией. Однако, несмотря на то что некоторые европейские лидеры, как, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, активно заявляют о готовности к переговорам с Россией по Украине, в Брюсселе нет единого мнения по поводу мандата такого переговорщика и даже того, нужен ли он в принципе.
Например, глава европейской дипломатии Кая Каллас занимает жёсткую позицию, считая, что переговорщик с Россией не нужен. Также Польша, Эстония и Литва высказывают осторожность или вовсе отвергают идею диалога с Москвой, утверждая, что Россия пытается втянуть ЕС в переговоры для ослабления санкций. Эти разногласия внутри ЕС говорят о том, что найти консенсус по вопросу посредничества и формата переговоров с Россией пока представляется сложной задачей.