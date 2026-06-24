Песков оценил кандидатуру Эрдогана для посредничества в диалоге России и Европы

Говорить о кандидатуре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом (ЕС) преждевременно, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, нет уверенности в готовности Европы к диалогу.

«Сначала нужно быть уверенными, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры. Это позитивный сигнал. Разговоры противоречивые. Это негативный сигнал»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту впервые возникла в начале мая. В июне страны-участницы саммита ЕС не смогли определиться с кандидатурой. На этой неделе глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа существенно продвинулась в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией.

О поисках переговорщика — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».