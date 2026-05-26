Кандидат на расстрельную должность

После того как в Вашингтоне заявили о намерении взять паузу в урегулировании украинского конфликта, вопрос назначения переговорщика от ЕС приобрел большую значимость и большую токсичность. Список потенциальных кандидатов на эту роль значительно расширился, а с ним и список тех, кто выступает против любых переговоров. Предметное обсуждение различных позиций должно состояться на встрече глав МИД стран ЕС в Лимасоле 27–28 мая, однако согласие по этому вопросу маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всплывают все новые кандидатуры на роль представителя Европы на переговорах с Россией. Среди них экс-президент Финляндии Саули Ниинистё (в центре), сумевший в свое время выстроить хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Всплывают все новые кандидатуры на роль представителя Европы на переговорах с Россией. Среди них экс-президент Финляндии Саули Ниинистё (в центре), сумевший в свое время выстроить хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С тех пор как в начале мая впервые прозвучала идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту, ситуация не только не прояснилась, но еще больше запуталась. Пожелание России видеть за столом переговоров экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера было отвергнуто, а из первоначально циркулирующих в европейских СМИ имен свой интерес к роли переговорщика подтвердил только президент Финляндии Александр Стубб. Правда, и он не готов немедленно взвалить на себя эту ношу. «Мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательство о прекращении огня»,— заявил финский президент в эфире телерадиовещателя Yle.

Другие кандидаты, в отличие от Стубба, решили, что отказаться от роли переговорщика можно, и собственно, так и поступили (см. “Ъ” от 18 мая). Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась на эту роль, указав, что переговоры должен вести действующий европейский лидер. В офисе экс-премьера Италии Марио Драги возможность его участия в переговорах назвали домыслами. Нет новостей и о циркулировавшей в немецких СМИ идее выдвинуть на эту роль президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Зато 26 мая издание Politico назвало новых кандидатов в переговорщики. Среди них экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, сумевший в свое время выстроить хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и нынешний глава Евросовета Антониу Кошта.

Изначально предполагалось, что обсуждение кандидатур пройдет 27–28 мая на неформальной встрече глав МИД стран—членов ЕС на Кипре, однако вероятно, что этот вопрос будет вытеснен другим — нужен ли вообще Европе переговорщик по украинскому урегулированию.

Именно в таком направлении в последние дни развивается публичная дискуссия между европейцами. И по данным Politico, глава европейской дипломатии Кая Каллас занимает жесткую позицию в этом вопросе: переговорщик с Россией не нужен в принципе. Еще в середине мая она предлагала свою кандидатуру на эту роль и заявляла, что «сумеет распознать ловушки, которые расставляет Россия». Однако ее кандидатура была негласно отвергнута в Брюсселе, а затем уже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «в интересах Каи Каллас не быть переговорщиком».

В ЕС уже начал формироваться костяк политиков, выступающих против возобновления диалога с Москвой. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европе необходимо проявить осторожность, высказывая идею о переговорах с Россией. «Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как людей, которые хотят оказать на нее давление с целью пойти на компромиссы»,— заявил он.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Брюссель «выдержать стратегическую паузу» и указал, что Россия пытается втянуть ЕС в переговоры, чтобы ослабить санкционный режим и выиграть время. «Роль посредника означает занятие нейтральной позиции для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью»,— пояснил он. Жестче всех выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, который отверг идею переговоров с самого начала. «Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию»,— сказал он Reuters еще 11 мая.

Такие резкие оценки в очередной раз свидетельствуют о серьезных разногласиях среди стран—членов ЕС в их подходах к украинскому урегулированию и выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта.

Обострение разногласий пришлось на период, когда Вашингтон заявил о своем решении взять паузу в попытках сыграть роль посредника между Москвой и Киевом. Таким образом, в Брюсселе оказались не готовы к потенциальным дипломатическим усилиям, а тема посредничества стала токсичной для объединения. И в таких условиях, если посредник все же будет назначен, эта позиция станет расстрельной для любого политика, который ее займет. Для одних он будет слишком мягким, так как согласился возглавить диалог с Москвой, а для других — недостаточно гибким, если его деятельность не сможет принести ощутимые результаты.

Вероника Вишнякова