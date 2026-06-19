Страны ЕС не определили кандидатуру переговорщика с Россией

Страны-участницы саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией. В итоговом документе встречи в Брюсселе, посвященной Украине, указан только призыв к немедленному перемирию без предварительных условий.

«Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести ...к завершению войны»,— указано в документе из 18 пунктов. Саммит «призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие».

В остальных пунктах также упоминается ужесточение санкций против России и расширение поставок ударных вооружений Киеву. По информации венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, Венгрия добилась исключения из итогового документа слов об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.