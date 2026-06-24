Каждая четвертая частная клиника Ставрополья не принимает пациентов по ОМС

В Ставропольском крае в 2025 году фактически не оказывала медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию каждая четвертая частная клиника, включенная в перечень участников территориальной программы ОМС. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, в 2025 году в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, были включены 65 негосударственных медицинских организаций. Однако фактически услуги по полисам ОМС оказывали только 49 из них.

Аналогичная ситуация наблюдается на протяжении последних лет. В 2024 году в системе ОМС были заявлены 71 частная медицинская организация, фактически работали по программе 49 клиник. В 2023 году из 73 заявленных организаций услуги оказывали 52, в 2022 году — 49 из 77, в 2021 году — 43 из 78.

В министерстве здравоохранения Ставропольского края отмечают, что часть негосударственных медицинских организаций ежегодно заявляет о намерении работать в системе обязательного медицинского страхования, однако впоследствии не приступает к оказанию медицинской помощи по полисам.

По данным мониторинга, бесплатная медицинская помощь в частных клиниках оказывается преимущественно в амбулаторных условиях. Часть организаций также выполняет лабораторные и диагностические исследования.

При этом условия финансирования для медицинских организаций различных форм собственности являются одинаковыми. Оплата услуг осуществляется по единым тарифам, установленным для всех участников системы обязательного медицинского страхования на территории края.

По итогам проведенного в 2025 году опроса 69,5% жителей региона заявили об удовлетворенности качеством медицинских услуг и состоянием ценовой конкуренции на рынке.

Валерий Климов