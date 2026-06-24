С ростовского ООО «МПКФ "Исма"» кредиторы требуют 49 млн рублей

Временный управляющий оптового поставщика электротоваров ООО «МПКФ "Исма"» (Ростов-на-Дону) Виталий Литвин сообщил о получении требований от трех кредиторов компании на 48,9 млн руб., большую часть из них предъявило ПАО «Сбербанк России». Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Определением Арбитражного суда Ростовской области 9 апреля 2026 года в отношении ООО «МПКФ "Исма"» введена процедура наблюдения. С этого момента о своих требованиях заявили МИ ФНС № 4 по Республике Башкортостан (767 тыс. руб.) и АО «Альфа-банк» (335,4 тыс. руб).

Последним в реестр требований кредиторов 22 июня 2026 года включена задолженность по кредитным договорам перед ПАО «Сбербанк» на 48,3 млн руб., в том числе 8,1 млн руб. — проценты, и 210 тыс. руб. — неустойка, как обеспеченное залогом имущества должника: здание площадью 534,9 кв. м, по пер. Доломановский, 63 в Ростове и земельный участок площадью 252 кв. м.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «МПКФ "Исма"» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 8 июня 1992 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая бытовыми электротоварами. Учредитель компании: Михаил Реутин. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

По данным ФНС, налоговая задолженность компании на 1 мая 2026 года превысила 863 тыс. руб.

Наталья Белоштейн