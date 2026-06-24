Врио главы Тацинского района назначен Сергей Сягайло

Сергей Сягайло назначен временно исполняющим полномочия главы Тацинского района с 26 июня 2026 года. Он будет занимать эту должность до избрания главы района в установленном порядке и вступления его в должность. Соответствующий указ за подписью губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря размещен на портале опубликования правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Тацинского района Фото: сайт администрации Тацинского района

Назначение состоялось в связи с досрочным прекращением полномочий председателя Собрания депутатов — главы Тацинского района Ирины Хусаиновой.

Сергей Сягайло родился 1 июня 1971 года в хуторе Ильинка Белокалитвинского района. В 1992 году окончил Таганрогский государственный педагогический институт. Свою карьеру на государственной службе Сергей Сягайло начал в том же году в Грушевской средней общеобразовательной школе Белокалитвинского района, где до 1996 года работал заместителем директора по воспитательной работе и учителем трудового обучения. С 1996 по 2001 год занимал должности специалиста первой категории и заместителя главы Грушево-Дубовской сельской администрации. С 2001 по 2005 год возглавлял эту администрацию, а с 2006 по 2015 год руководил Грушево-Дубовским сельским поселением. В 2015–2021 годах Сягайло занимал пост главы администрации Белокалитвинского городского поселения. С 2021 года он возглавлял администрацию Тацинского района.

Константин Соловьев