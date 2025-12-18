Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
S7 подкатывает к Бердску

Авиакомпания намерена вложить 1,4 млрд руб. в производство летательных аппаратов

Проект строительства завода по серийному производству летательных аппаратов может быть реализован в Новосибирской области. Предприятие планируется разместить в Бердске. В числе участников проекта — авиакомпания S7, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина и АО «Летно-исследовательский центр "Нимбус"». Запуск производства запланирован на 2028 год. По предварительным подсчетам, вложения в проект составят 1,4 млрд руб. Эксперты предполагают, что это может быть частью стратегии выживания S7 в условиях нарастающего кризиса гражданской авиации РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К 2028 году в Бердске Новосибирской области планируется запустить предприятие по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Проектом занимается один из крупнейших научно-исследовательских и испытательных центров авиационной и космической отраслей России – Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Бердска Семен Лапицкий. По его словам, под будущий комплекс уже определен земельный участок в районе аэродрома «Бердск-Центральный».

Как рассказал «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с проектом, его реализацией займутся несколько предприятий, в том числе СибНИА имени С. А.Чаплыгина, АО «Летно-исследовательский центр "Нимбус"» (АО «ЛИЦ "Нимбус"») и S7. Инвестором выступит авиакомпания, которая намерена вложить в строительство завода 1,4 млрд руб., утверждает он. Получить комментарий S7 на момент публикации не удалось.

Для строительства завода в сентябре 2025 года создано юрлицо, которое впоследствии выступит заказчиком и застройщиком в рамках инвестиционного проекта — ООО «Бердский авиационный завод» (ООО «БАЗ»), утверждает источник «Ъ-Сибирь».

По данным Rusprofile, учредителями ООО «БАЗ» являются АО «АСЦ "Сибниа-Тест"», АО «ЛИЦ "Нимбус"» и АО «ЦНИАП "Авиаспецтест"». Компания специализируются на ремонте и техническом обслуживании летательных аппаратов, включая космические. Директором с момента основания общества является Владимир Островский. Уставной капитал предприятия — 100 тыс. руб.

Согласно предварительному плану, предприятие будет собирать четыре типа летательных аппаратов: начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места. По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет в том числе о производстве легкомоторного самолета Tango.

В апреле этого года в S7 сообщили, что серийное производство самолета Tango намечено на конец 2026 — начало 2027 годов. В 2026 году авиахолдинг приступит к сертификационным испытаниям самолета Tango. Сейчас он проходит заводские испытания. В 2027 году S7 планирует начать поставки серийных самолетов учебным заведениям. В сентябре 2024 года S7 и СибНИА имени С. А. Чаплыгина провели тестовый полет Tango в Московской области.

Площадь помещений предприятия составит не менее 45 тыс. кв. м. В штате будет работать более 270 сотрудников, а размер отчислений в бюджет превысит 180 млн руб. ежегодно. Проект планируется официально представить на региональном инвестиционном совете.

Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков полагает, что новое предприятие, помимо самолета Tango, также займется производством летательного аппарата «Партизан».

«С учетом участия СибНИА, на заводе могут рассматривать производство самолета "Партизан" как в пилотируемом, так и беспилотном исполнении. Этот проект также изначально был задуман как цельнокомпозитный самолет»,— комментирует эксперт.

Как указывает Андрей Патраков, в России существует системная проблема подготовки коммерческих пилотов гражданской авиации. «Наличие у S7 собственного учебного центра полного цикла решает многолетнюю проблему гражданской авиации. Отсюда и проект собственного учебного самолета Tango. Почти все самолеты в училищах Росавиации — это импортные аппараты, которые также попали под санкции в 2022 году, поэтому парк неизбежно сокращается. Я предполагаю, что это может быть частью стратегии выживания группы компаний S7 в условиях нарастающего кризиса гражданской авиации РФ»,— отмечает Андрей Патраков.

Перспективы проекта в Бердске стоит оценивать как высокие, но с оговоркой на сроки и реальный спрос, говорит управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

«Самое интересное здесь — это линейка продуктов, особенно упоминание 24-местного пассажирского самолета. Раньше авиакомпании просто покупали Boeing и Airbus, но теперь этот рынок закрыт, и чтобы летать завтра, нужно либо покупать альтернативные самолеты, либо делать свои. S7 выбирает второе.

Перспективы открытия учебного центра в Новосибирске и завода в Бердске — это звенья одной цепи. Более того, если все будет успешно складываться, то в этом случае S7 может стать не просто заказчиком, а производителем машин, которые будут пользоваться спросом со стороны других авиакомпаний»,— полагает он.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов оценивает проект как средней мощности с выпуском нескольких десятков летательных аппаратов в год. «Учебный центр обеспечит подготовку кадров для расширения парка воздушных судов и маршрутов, а ангар снизит зависимость компании от внешнего обслуживания, поможет ей сократить расходы. Все это позволит компании увеличить количество рейсов и пассажиропоток, укрепить свои позиции в Сибири и на Дальнем Востоке, повысить конкурентоспособность»,— считает он.

В декабре этого года S7 заявила о планах создать на территории новосибирского аэропорта Толмачево авиационный учебный центр для подготовки пилотов и бортпроводников. Также в планах компании построить в аэропорту Новосибирска второй ангар, что позволит увеличить производственные мощности по техническому обслуживанию воздушных судов в 1,5 раза.

Лолита Белова

