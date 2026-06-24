В Ростове суд рассмотрит дело о хищении пенсионных выплат на 2,3 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о 42 эпизодах тайного хищения чужого имущества с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый знал, что на расчетный счет, открытый на имя его умершей матери, продолжают поступать пенсионные выплаты от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области. Используя банковскую карту покойной, он снимал наличные и производил бесконтактные платежи. Общий ущерб, причиненный ОСФР по Ростовской области, составил более 2,3 млн руб.

Константин Соловьев