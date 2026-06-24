В УФНС Ставрополья рассказали, какие нарушения чаще доводят до уголовных дел

Одним из наиболее чувствительных направлений налогового контроля на Ставрополье остается сокрытие денежных средств от взыскания через счета третьих лиц. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

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По ее словам, в последние годы налоговая служба делает ставку на профилактику и добровольное урегулирование споров, благодаря чему количество случаев, когда конфликты с налогоплательщиками переходят в уголовно-правовую плоскость, постепенно снижается.

В прошлом году налоговые органы края направили всего 15 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Во многих случаях компании и предприниматели предпочитают погасить задолженность и возместить ущерб бюджету еще на стадии налогового контроля.

Однако отдельные нарушения по-прежнему остаются в зоне особого внимания. Речь идет о ситуациях, когда должники, имея задолженность перед бюджетом, продолжают вести хозяйственную деятельность, используя для расчетов счета аффилированных структур или третьих лиц.

Как отметила Елена Афонина, именно такие действия сегодня рассматриваются как одно из наиболее чувствительных направлений работы налоговых органов. Подобные схемы позволяют формально избежать взыскания задолженности, однако современные инструменты контроля дают возможность выявлять такие операции и устанавливать фактическое движение денежных средств.

В налоговой службе подчеркивают, что общий тренд последних лет связан не с ужесточением контроля, а с ранним предупреждением нарушений. Бизнес все чаще получает возможность добровольно устранить претензии налоговых органов до того, как спор перейдет в стадию судебного или уголовного разбирательства.

Валерий Климов