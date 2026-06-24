На Ставрополье запустили механизм «легкой жалобы» для налогоплательщиков

Налогоплательщики Ставропольского края получили возможность быстрее исправлять ошибки налоговых органов благодаря механизму «легкой жалобы». Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее словам, полностью исключить ошибки при работе цифровых систем невозможно, однако они не носят массового или критического характера. При этом налоговая служба не фиксирует роста числа жалоб со стороны бизнеса и граждан.

Для оперативного урегулирования спорных ситуаций с прошлого года действует механизм «легкой жалобы». Он позволяет исправлять очевидные ошибки непосредственно на уровне инспекции без длительных процедур обжалования и запроса дополнительных документов.

В УФНС отмечают, что новый порядок значительно сокращает сроки рассмотрения обращений. Если ошибка действительно была допущена, вопрос может быть решен существенно быстрее, чем в рамках стандартной процедуры.

Кроме того, поступающие жалобы используются налоговой службой как инструмент обратной связи. Если аналогичные обращения начинают повторяться, ведомство анализирует проблему системно и корректирует свою работу, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Валерий Климов