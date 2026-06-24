Число пользователей личного кабинета ФНС на Ставрополье превысило миллион

Количество жителей Ставропольского края, использующих личный кабинет налогоплательщика, превысило 1 млн человек. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее словам, взаимодействие налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой сегодня в значительной степени переведено в цифровой формат. Электронные сервисы стали основным каналом работы как для граждан, так и для бизнеса.

Одним из результатов цифровизации стало практически полное исчезновение бумажной отчетности. Сейчас около 98% всех налоговых деклараций и отчетов в регионе направляются в электронном виде.

В налоговой службе отмечают, что цифровые сервисы позволяют сократить сроки обработки документов, снизить административные издержки и упростить взаимодействие налогоплательщиков с государством. Через личный кабинет можно получать уведомления, оплачивать налоги, направлять обращения и пользоваться большинством востребованных услуг ФНС без посещения инспекции.

Следующим этапом развития станет расширение электронного документооборота между государством и бизнесом. По словам Елены Афониной, все больше процессов между контрагентами уже осуществляется в цифровом формате, а дальнейшее распространение электронных документов позволит повысить прозрачность деловой среды и сократить расходы компаний на администрирование.

Валерий Климов