Компании Ставрополья получили налоговые рассрочки на суммы до 1 млрд рублей

Ставропольские компании за последние три года получили около 50 рассрочек по уплате налоговой задолженности, причем суммы отдельных решений достигали 1 млрд руб. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее словам, наличие налоговой задолженности не означает, что для предприятия единственным выходом становится банкротство. Налоговое законодательство предусматривает механизмы рассрочки и отсрочки платежей для компаний, которые испытывают временные финансовые трудности, но сохраняют возможность рассчитаться с бюджетом в будущем.

Рассрочка позволяет погашать задолженность по согласованному графику в течение нескольких лет, тогда как отсрочка переносит срок уплаты на более поздний период. Такие инструменты используются в случаях, когда единовременное исполнение обязательств невозможно из-за финансового положения предприятия.

Как отметили в УФНС, механизм помогает сохранить деятельность бизнеса, избежать банкротства и постепенно урегулировать отношения с бюджетом без остановки работы предприятия.

По данным налоговой службы, за последние три года в Ставропольском крае было предоставлено около 50 рассрочек на суммы от нескольких миллионов до одного миллиарда рублей. Кроме того, в регионе применяется механизм мировых соглашений в процедурах банкротства, который также позволяет компаниям сохранить деятельность и рассчитаться с кредиторами и государством.

Валерий Климов