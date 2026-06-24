Антифрод-системы банка защитили ростовчанин от потери 54 млн рублей в 2026 году

За первые пять месяцев 2026 года Сбербанк совместно с правоохранительными органами пресек попытки хищения более 75 млн руб. у 54 жителей Ростовской области — средства удалось сберечь благодаря автоматическим системам противодействия мошенничеству и своевременной реакции персонала., сообщает пресс-служба реготделения банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, аферисты действуют по нескольким устойчивым сценариям. Наиболее распространённые из них — звонки от имени управляющих компаний, медицинских учреждений, Пенсионного фонда, а также под легендой курьерских служб и маркетплейсов. Во всех случаях конечная цель одна: вынудить человека сообщить код из СМС-сообщения и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

«Рекомендуем не принимать поспешных решений, советоваться с близкими и при малейших сомнениях обращаться в банк», — подчеркнул Бугрим.

Отдельную категорию составляют бытовые схемы, эксплуатирующие тему жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники предлагают заменить домофон, произвести электромонтажные или сантехнические работы, а в процессе выманивают код подтверждения, необходимый для входа в личный кабинет на портале государственных услуг. Параллельно фиксируются случаи, когда преступники представляются сотрудниками силовых ведомств и под предлогом «декларирования» накоплений получают наличные через курьеров.

Один из наиболее показательных эпизодов произошел в Шахтах. Клиент потребовал единовременно вывести со счетов 8 млн руб., досрочно закрывая вклады с потерей начисленных процентов. Его явное беспокойство и агрессивное поведение в отношении персонала насторожили сотрудников службы безопасности, которые вызвали полицию. В ходе беседы с правоохранителями выяснилось, что мужчина действовал под влиянием аферистов, убедивших его срочно перевести все сбережения. Совместные усилия банка и органов внутренних дел позволили сохранить средства в полном объеме.

Ещё один случай был выявлен в ростовском отделении: женщина обратилась с просьбой досрочно снять 600 тыс. руб., объяснив это необходимостью помочь племяннику оплатить похороны. Автоматическая система расценила операцию как подозрительную и заблокировала ее, после чего специалисты банка вышли на связь с клиенткой. Выяснилось, что несколько недель она вела переписку с женщиной, представлявшейся сотрудницей ФСБ и уверявшей, будто с ее счета финансировалась террористическая деятельность. Когда банковские работники связались с племянником, тот оказался в полном неведении о происходящем. После прибытия полиции и разъяснительной беседы клиентка осознала, что стала жертвой манипуляции, и отказалась от снятия средств.

Станислав Маслаков