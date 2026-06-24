Суд в Екатеринбурге признал Эку Вашакидзе учредителем Коляда-театра

Кировский районный суд Екатеринбурга признал Эку Вашукидзе учредителем АНО «Коляда-театр», сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ранее госпожа Вашакидзе занимала должность заместителя директора АНО «Коляда-театр». Она обратилась в суд с требованием признать ее учредителем театра, так как со смертью Николая Коляды театр лишился и учредителя, и директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Представитель истицы указал, что госпожа Вашакидзе являлась главной помощницей руководителя и фактически руководила театром и ранее была принята в состав учредителей решением самого учреждения, однако юридическое оформление этого статуса отсутствовало. В ходе заседания ответчиком вместо Министерства юстиции Свердловской области и налоговой службы стало само АНО «Коляда-театр».

Представитель ответчика в письменном отзыве не стал возражать против требований истца о признании статуса учредителя. Суд удовлетворил исковые требования Эки Вашакидзе в полном объеме, обязав признать ее участником учреждения как одного из его основателей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Решение суда является основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), пояснил представитель истца Владислав Хрупалов. По его словам, сейчас театру предстоит назначить директора и изменить устав. Внесение Эки Вашакидзе в список учредителей позволит театру использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), вернуть доступ к счетам, заключать договоры и подавать заявки на грантовые конкурсы. Ранее он лишился этой возможности.

Анна Капустина, Мария Игнатова