С экс-руководителей «Сулинугля» в Гуково взыскали 169,2 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области по итогам многолетних разбирательств взыскал солидарно с троих контролирующих лиц ООО «Сулинуголь» 169,2 млн руб., а с четвертого — 161,9 млн руб. в конкурсную массу компании-банкрота. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области 22 июня 2026 года завершил повторное рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Сулинуголь» — угледобывающей компании, зарегистрированной в Гуково в 2017 году.

Определением от 5 сентября 2023 года суд признал доказанными основания для привлечения к субсидиарной ответственности Мартироса Богогозова, Николая Греся, Дмитрия Ганжи и Николая Гермашева, взыскав с них солидарно 169,2 млн рублей в конкурсную массу ООО «Сулинуголь». Производство в части требований к Геннадию Коваленко было прекращено.

Судебные акты неоднократно обжаловались. В июле 2024 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Гермашеву в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, однако в сентябре 2024 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа это определение отменил и направил дело на новое рассмотрение. В марте 2025 года апелляционный суд восстановил срок на обжалование Богогозову, а в апреле 2025 года оставил первоначальное определение без изменения.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил акты обеих нижестоящих инстанций в части определения размера субсидиарной ответственности и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. В остальном судебные акты остались в силе. Попытки Бogogozова обжаловать это постановление в Верховном суде оказались безуспешными: в октябре 2025 года жалоба была возвращена заявителю, а в декабре 2025 года Верховный суд отказал в её передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

По итогам повторного рассмотрения 22 июня 2026 года Арбитражный суд Ростовской области взыскал с Богогозова, Ганжи и Гермашева в конкурсную массу ООО «Сулинуголь» 169,2 млн руб., а с Греся Николая Юрьевича — 161,9 млн руб.

В связи с выбором кредиторами способа распоряжения правом требования суд произвел процессуальную замену взыскателя и постановил выдать исполнительные листы. С Богогозова, Ганжи и Гермашева в пользу УФНС России по Ростовской области подлежит взысканию 161,9 млн руб., в пользу ООО «Поверенный» — 3,2 млн руб., в пользу ООО «Сулинуголь» — 4 млн рубля. С Греся в пользу УФНС по Ростовской области взыскивается 155 млн руб., в пользу ООО «Поверенный» — 3 млн руб., в пользу ООО «Сулинуголь» — 3,8 млн руб.

Учредителем ООО «Сулинуголь», основным видом деятельности которого является добыча антрацита подземным способом, выступает Мартирос Богогозов. По итогам 2021 года убыток компании составил 11,5 млн руб. Конкурсным управляющим общества является Александр Никифоров.

Тат Гаспарян